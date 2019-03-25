إطلاق قذيفة صاروخية من غزة على جنوب إسرائيل دون إصابات

أطلق مسلحون فلسطينيون، مساء السبت، قذيفة صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل دون وقوع إصابات، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "تم رصد إطلاق صاروخ واحد من غزة نحو الغلاف (بلدات إسرائيل المحاذية لقطاع غزة)، ولم يتم تفعيل القبة الحديدية" الدفاعية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية على الفور مسئولتيها عن إطلاق القذيفة، فيما يأتي التطور في ظل تصاعد التوتر بين الفلسطينيين وإسرائيل في الضفة الغربية التي شهدت استشهاد عشرة فلسطينيين برصاص إسرائيلي الأسبوع المنقضي.