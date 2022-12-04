قال البنك الدولي، إن الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها بنجلاديش بسبب التلوث الهوائي تقدر بنحو 4.4% من إجمالي الناتج المحلي.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه وفقا لتقرير البنك الدولي، أدى التلوث الهوائي لوقوع ما يتراوح ما بين 78 ألفا و145 و88 ألفا و229 حالة وفاة في بنجلاديش خلال عام 2019.



وقد قام البنك بتقييم التأثير قصير المدى على الصحة البدنية والذهنية بسبب التعرض للتلوث الهوائي، مستخدما بيانات من 12 ألفا و250 شخصا في دكا و سيلهيت.



ويذكر أنه تم تصنيف بنجلاديش كالدولة الأكثر تلوثا في العالم، كما أن العاصمة دكا كانت تعد ثاني أكبر مدينة تلوثا كل عام ما بين 2018 و2021.



وكان يتعبر التلوث الهوائي ثاني أكبر عامل خطورة يؤدي للوفاة والإعاقة في بنجلاديش خلال عام 2019.



وقال داندان تشين، مدير مكتب البنك الدولي في بنجلاديش: "التلوث الهوائي يعرض حياة الجميع للخطر، من الأطفال لكبار السن".



وأضاف: "مواجهة التلوث الهوائي أمر مهمة لاستدامة البلاد والنمو الأخضر والتنمية".