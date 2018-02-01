طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الدول العربية، بأن تساعد بلاده للحد من تهريب المخدرات عبر حدوده.

وحول اتفاق بلاده مع صندوق النقد الدولي، قال ميقاتي -في مقابلة مع الإعلامية إنجي القاضي مقدمة برنامج "حوار خاص" عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأحد- إنه ليس هناك خيارا آخر غير الاتفاق مع الصندوق، وأنه لن ينظر إلينا أحد دون هذا الاتفاق.

وأضاف أنه تم تحقيق شرطين من أربعة شروط للصندوق لإتمام التمويل، وفي حال التوقيع ستكون هناك عين تراقب وهي عين الصندوق الدولي، وبالتالي يجب علينا تحديد أوجه الإنفاق ضمن خطة متكاملة.

وأشار إلى أن الكهرباء ملف شائك وأنه يجب أن نحيد السياسة بعيدا عن ملف الكهرباء.

وقال إن حكومته تتفاوض مع البنك الدولي لاستيراد الغاز من مصر لإعادة تشغيل محطات الكهرباء، والتي لا تصل إلى بعض مناطق بيروت، فالعاصمة بيروت تعمل بها الكهرباء لمدة ساعتين فقط يوميا.

وأشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لديه عاطفة كبيرة لدعم لبنان، وأن الدولة المصرية ساعدت لبنان على مكافحة الكوليرا.

وأضاف أن مصر تنتظر الوقت المناسب لدعم لبنان إقليميًا، حيث إن لها تأثيرًا على الدول العربية لدعم الدولة اللبنانية.