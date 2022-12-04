عبر جاسم الجاسم نائب مدير العمليات ببطولة كأس العالم "قطر 2022" عن سعادته الكبيرة بالحضور الجماهيري غير المسبوق في البطولة والتي تقام للمرة الأولى في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال الجاسم في تصريحات اليوم على هامش لقاء مع الإعلاميين في المركز الإعلامي للدولة المستضيفة أن رقم الحضور الجماهيري في هذه النسخة يتفوق بكثير على العديد من النسخ الماضية لبطولات كأس العالم.

مشيرا إلى أن عدد الحضور مع نهاية لقاءات دور المجموعات والذي شهد إقامة 48 مباراة في 8 مجموعات، بلغ ما يقرب من مليونين ونصف المليون مشجع، وهو رقم كبير ونسبة حضور عالية تتجاوز أكثر من 51 ألف مشجع للمباراة الواحدة.

وأوضح الجاسم أنه ومع استمرار المباريات وخوض ما تبقى من لقاءات البطولة وصولا إلى النهائي يوم 18 ديسمبر الجاري، من المتوقع أن يصل العدد إلى رقم ضخم من حيث حضور الجماهير وستكون البطولة بالفعل استثنائية في كل شيء.

وعبر الجاسم عن الرضا التام لدى اللجنة المنظمة حول كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمونديال حتى الآن، مشددا على أن التخطيط لكأس العالم كان مستمرا منذ سنوات ومتواصل حتى الآن، والبنية التحتية تم تجهيزها بأفضل صورة ممكنة، حتى تكون عاملا مساعدا في استمتاع الجماهير القادمة إلى قطر بالبطولة، لكن لازالت المنافسات مستمرة ، وعلينا أن نكون في قمة تركيزنا وألا نركن لما انتهينا منه، لأن الخطأ غير مقبول في المرحلة الأهم من البطولة .

وكشف الجاسم عن وجود أصداء وردود فعل إيجابية على التنظيم والبطولة ، بفضل ما وضعته قطر من ترتيبات غاية في الدقة لتكون البطولة الأفضل على الإطلاق، وهي في طريقها إلى هذا الهدف بفضل الجهد والعمل المتواصل والمستمر.

وأكد الجاسم أن نجاح الحركة المرورية والتنظيم المميز لها ساعد على سهولة الوصول للملاعب والفنادق وأماكن التدريب وغيرها بسهولة ويسر، وهذا كان من أولويات اللجنة المنظمة لكأس العالم.

وقال الجاسم : قطر تمتلك بنية تحتية ممتازة وتحديدا في وسائل المواصلات ...والدولة سخرت كل الوسائل والبنية التحتية لخدمة البطولة، بما فيها المترو والحافلات والترام وغيرها من وسائل النقل الذكية التي وفرت الكثير من الجهد على المشجعين للوصول إلى الملاعب بسهولة، وهذا لم يتم في يوم وليلة... بل كان نتاجا لتخطيط وعمل شاق ومستمر لسنوات وأشهر طويلة ، لتصبح إحدى أهم أسباب نجاح البطولة حتى الآن .