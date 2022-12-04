محافظ مطروح: مراجعة خريطة البنية التحتية للمحافظة مع هيئة التخطيط العمراني

ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، مراجعة خريطة البنية التحتية لمحافظة مطروح مع الدكتور أحمد سعيد، المدير التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية بهيئة التخطيط العمراني، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة والمهندسة أمل عرفة مدير التخطيط العمراني ورؤساء ومديري القطاعات والإدارات المعنية بالمحافظة.

وتم استعراض الخريطة المعرفية الأولية لبيانات المحافظة الأساسية التي وضعتها هيئة التخطيط العمراني من بنية تحتية ومرافق وخدمات وغيرها.

وأكد المدير التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية بهيئة التخطيط العمراني، الاستعداد لتقديم الدعم الفني للمحافظة في وضع البيانات وتعديلها.

فيما وجه محافظ مطروح، بتشكيل لجنة من مركز المعلومات ووحدة الـGis والتخطيط العمراني بالمحافظة لمراجعة كل البيانات الواردة من هيئة التخطيط مع جميع الجهات المعنية لتحديث البيانات أولا بأول بما ييسر مد البنية التحتية وعدم التعارض مستقبلا، وبما يوفر الوقت والجهد والتكلفة ولتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين بما يواكب جهود الدولة في تطور تكنولوجيا المعلومات والرقمنة.

وشدد على أهمية التنسيق بين جميع الجهات للإسراع في الانتهاء من خريطة البنية التحتية لجميع الشبكات.