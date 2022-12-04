مديرة المخابرات الأمريكية: الحكومة الإيرانية لا تعتبر احتجاجات البلاد تهديدا وشيكا

قالت مدير المخابرات الوطنية أفريل هينز، اليوم الأحد، إن الحكومة الإيرانية لا ترى الاحتجاجات المستمرة في إيران "تهديدًا وشيكًا للنظام".

وأضافت هينز، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن القادة الإيرانيين قد لا يرون الاحتجاجات كتهديد الآن، لكنهم قد يواجهون المزيد من الاضطرابات بسبب التضخم المرتفع وعدم اليقين الاقتصادي.

وتابعت: "نحن لا نرى النظام ينظر إلى هذا على أنه تهديد وشيك لاستقراره وتأثيره، من ناحية أخرى.. يواجهون بالفعل تحديات وحتى على الصعيد الوطني يرون إغلاقًا متقطعًا للأعمال التجارية، [وهو] من وجهة نظرنا، أحد تلك الأشياء التي ستؤدي إلى زيادة مخاطر الاضطرابات وعدم الاستقرار بمرور الوقت".

واندلعت احتجاجات في إيران منتصف سبتمبر الماضي بعد وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما أثناء احتجازها لدى الشرطة.