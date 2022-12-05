تعديل تاج القديس إدوارد التاريخي ليتناسب مع قياس رأس الملك تشارلز الثالث

قال قصر بكنجهام، إن تاج القديس إدوارد التاريخي، الذى كان محور تتويج الملوك فى إنجلترا لأكثر من 350 عاما، جرى نقله من برج لندن لتعديله بحيث يتناسب مع قياس رأس الملك تشارلز الثالث ليتمكن من ارتدائه فى مراسم تتويجه فى مايو المقبل.

ويجرى استخدام التاج منذ تتويج الملك تشارلز الثانى فى عام 1661 فى أعقاب استعادة النظام الملكى بعد جمهورية أوليفر كرومويل التى استمرت عشر سنوات. وعادة ما يتم الاحتفاظ بالتاج إلى جانب مجموعة من جواهر التاج البريطانى فى برج لندن.

وحل تاج القديس إدوارد محل نسخة من القرون الوسطى، يُعتقد أنها تعود إلى القرن الحادى عشر فى عهد إدوارد المعترف، والذى تم صهره فى عام 1649، وفقا لوكالة «رويترز».

وسيتوج تشارلز الثالث بتاج القديس إدوارد خلال الحفل المهيب الذى سيقام فى قلعة وستمنستر بلندن فى السادس من مايو، على غرار ما حدث مع والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية فى عام 1953. وسيرتدى أيضا تاج الدولة الإمبراطورية أثناء المراسم.