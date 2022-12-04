الفايننشال تايمز: ترحيل روسيا للأطفال الأوكرانيين يثير اتهامات بالإبادة الجماعية

وأوضح الكاتب أنه بالنسبة للعديد من الأوكرانيين، فإن "هولودومور هي المأساة الوطنية الأكثر فظاعة في القرن العشرين الذي ندبته الحرب وعنف الدولة والقمع الجماعي. حدث معظم هذا بعد الثورة البلشفية عام 1917، وعلى وجه الخصوص، في ظل ديكتاتورية جوزيف ستالين".

وأضاف أنه "منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير، لفتت السلطات في كييف، إلى جانب الحكومات الغربية وجماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، الانتباه إلى ظاهرة قبيحة أخرى: اختفاء العديد من الأوكرانيين في المناطق التي تحتلها روسيا ونقلهم إلى روسيا".

وقال باربر "سأركز على الأطفال الأوكرانيين الذين عانوا من هذا المصير"، متسائلاً: "هل هي جريمة حرب؟ هل هي إبادة جماعية؟".

وأشار إلى أنه "لدى الحكومة الأوكرانية موقع على شبكة الإنترنت، (اسمه) أطفال الحرب، تقوم فيه بانتظام بتحديث عدد الأطفال الذين قتلوا وجرحوا وفقدوا ورحلوا إلى روسيا. وحتى يوم أمس، قدرت عدد الذين تم ترحيلهم ب 12,572".

وقال إنه "استناداً إلى بعض التقارير الروسية، فإن عدد الأطفال الذين تم إجلاؤهم - وهو مقياس مختلف، يغطي أولئك الذين يفترض أنهم نقلوا من أجل سلامتهم من مناطق الحرب - قد يكون أعلى بكثير، حيث يبلغ حوالي 200 ألف".

وتابع تقرير الفايننشال تايمزبالإشارة إلى تقرير لوكالة أسوشيتد برس، حيث "يدافع المسؤولون في موسكو عن نقل الأطفال إلى روسيا على أساس أنه ليس لديهم آباء أو أوصياء".

وأظهر تقرير الوكالة أنه "تم نقل البعض من دور الأيتام في منطقة دونباس الانفصالية المدعومة من روسيا، والبعض الآخر من المدن التي دمرتها الحرب والتي تم الاستيلاء عليها مثل ماريوبول".