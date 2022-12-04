خبير اقتصادي: 30% ارتفاع طلب المصريين على شراء السبائك الذهبية

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن العلاقة بين سعر الذهب والدولار عكسية، وداخل مصر سعر الذهب يتحدد على العرض والطلب وسعر الجنيه أمام الدولار، مؤكدا أن عملية التجارة والتداول داخل الأسواق المصرية تشهد تخبط.

وأشار الدكتور عبد المنعم سعيد، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، إلى أن هناك 30% ارتفاع على طلب السبائك الذهبية، موضحا أن المصريين وجدوا في الذهب طريقة للحفاظ على أموالهم مع انخفاض قيمة الجنيه وهناك توجه للتجار للزيادة في تسعير الدهب.

وتابع: "نعاني من تخبط كبير جدا في أسعار الذهب في مصر والأسبوع الماضي شهد ارتفاع في سعر الدولار، ولو سبنا السوق الحالي بالشكل الطبيعي المفروض يتراجع سعر الذهب بأرقام جيدة".