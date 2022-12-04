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الأركان الإيرانية تحذر القوات الأمريكية في الخليج

وكالات:
نشر في: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 7:47 م | آخر تحديث: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 7:47 م
حذرت هيئة الأركان الإيرانية القوات الأمريكية في الخليج من مواجهة مع حرسها الثوري "إن أظهرت أطماعها تجاه المصالح الإيرانية في الخليج والسواحل والجزر".

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، في بيان: "تعرف القوات الأمريكية أنه في حال وجود أي نيّة أو أطماع لديهم تجاه مصالح إيران في الخليج الفارسي والسواحل والجزر ومنصات النفط الايرانية، فإنهم سيواجهون القوات البطلة للحرس الثوري الإيراني"، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف باقري أن "الحرس الثوري يتمتّع بقدرات فريدة من حيث كمية ونوعية إنتاج السفن الحربية وقاذفات الصواريخ والسفن التي تزرع الألغام وأنواع أخرى من السفن والصواريخ الدقيقة بعيدة المدى".

وتابع قائلا: "دخلت القوات الأمريكية المياه الإيرانية عن طريق الخطأ مرة أو مرتين، وتم اعتقالهم ومن ثم أطلقت إيران سراحهم بلطف، وقدّموا تعهدا مكتوبا بعدم تكرار ذلك، ولم يكرروه حتى الآن"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

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