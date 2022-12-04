نائب رئيس الاتحادي الديمقراطي الأصل بالسودان يجمد عضوية شقيقه بناء على تكليف رئيس الحزب

أصدر نائب رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل بالسودان، جعفر الصادق الميرغني، قراراً رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٢؛ بناءً على التوصيه المرفوعة من مكتب المراقب العام بتكليف من رئيس الحزب، بتجميد عضوية محمد الحسن محمد عثمان الميرغني.

جاء ذلك لما بدا منه من خروج عن خط الحزب وتعدد الخروقات التنظيمية، ويسري القرار من تاريخ التوقيع عليه، أمس السبت.

ويُعد محمد الحسن الميرغني نجل رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، ونائب رئيس الحزب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نائب رئيس الحزب جعفر الصادق الميرغني، اليوم، بحضور رئيس الحزب وقادته، بالعاصمه السودانيه الخرطوم.