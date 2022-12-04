 مطار بغداد: انفجار إطار طائرة تسبب في إغلاق مدرج الإقلاع لمدة ساعتين - بوابة الشروق
الأحد 4 ديسمبر 2022 11:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟
النتـائـج تصويت

مطار بغداد: انفجار إطار طائرة تسبب في إغلاق مدرج الإقلاع لمدة ساعتين

بغداد - أ ش أ
نشر في: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 11:10 م | آخر تحديث: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 11:10 م

أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي بالعراق، أنه نتيجة انفجار أحد إطارات طائرة شركة الخطوط الجوية العراقية أثناء إقلاعها إلى المدينة المنورة بالمملكة السعودية، قررت إدارة المطار إغلاق مدرج الإقلاع لمدة ساعتين لغرض استكمال أعمال الصيانة للطائرة".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان إدارة مطار بغداد الدولي، أن إدارة المطار، قامت بإنزال المسافرين من الطائرة بسلام واعادتهم إلى صالة المسافرين لغرض استكمال الصيانة بالسرعة الممكنة، وتأمين طائرة أخرى لغرض استئناف الرحلة الجوية للمسافرين باتجاه المملكة العربية السعودية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك