أستاذ طب نفسي يكشف عن الفئة العمرية الأكثر إقبالا على الانتحار

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن أعلى نسبة انتحار الآن بين الشباب من سن 15 إلى 29 سنة، وهو ما ظهر خلال السنوات الأخيرة، محذرًا من هذه المرحلة العمرية، قائلًا: «هذا فئة عالية الخطورة، ودول محتاجين مننا شغل في العلوم النفسية والاجتماعية».

وأضاف «المهدي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن العاملين في مجال العلوم النفسية والاجتماعية عليهم أن يركزوا على هذه السن ونتابع مشاكلهم المادية والاقتصادية والعاطفية.

وأوضح أستاذ الطب النفسي أن غياب الكثير من المهارات الاجتماعية وضعف خبرات الحياة تجعل خيار إنهاء الحياة سهلاً في نظر الأشخاص، ومن المهم أن يتحدث أي شاب يفكر في الانتحار إلى أحد المقربين منه ويشرح معاناته، مؤكدًا أن الشاب المحبط قد يصل لحالة انعدام الأمل وقلة الحيلة ويبقى عنه اختيار الانتحار سهل جدًا.