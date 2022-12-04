 جيش الاحتلال يعلن انطلاق مناورة عسكرية لقواته في منطقة غور الأردن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال يعلن انطلاق مناورة عسكرية لقواته في منطقة غور الأردن

وكالات
نشر في: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 1:02 م | آخر تحديث: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 1:02 م

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، انطلاق مناورة عسكرية لقواته في منطقة غور الأردن.

وقال جيش الاحتلال في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الأحد، إن المناورة العسكرية ستبدأ اليوم في منطقة غور الأردن على أن تنتهي يوم الخميس المقبل.

وأضاف أن المناورة العسكرية تأتي من أجل رفع الجاهزية العملياتية للجيش الإسرائيلي، حيث من المقرر أن تشارك في المناورات جميع القوى العسكرية العاملة في غور الأردن.

وأوضح الحساب الرسمي للجيش الإسرائيلي أن المناورة ستحاكي مجموعة متنوعة من السيناريوهات عالية الكثافة، بهدف رفع مستوى كفاءة وجاهزية قوات الجيش في المنطقة، مشيرا إلى أن قوات الجيش ستقوم بحركة نشطة في المنطقة.

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن المناورة المقررة اليوم قد تم التخطيط لها مسبقا كجزء من برنامج التدريب للعام 2022.


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