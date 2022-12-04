 وزير الزراعة يوجه بتطبيق اشتراطات الاتحاد الأوروبي لزيادة تنافسية الصادرات المصرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الزراعة يوجه بتطبيق اشتراطات الاتحاد الأوروبي لزيادة تنافسية الصادرات المصرية

القاهرة - أ ش أ
نشر في: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 8:56 م | آخر تحديث: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 8:56 م

• ويبحث الالتزام بإجراءات سلامة الغذاء في التصدير والاستيراد
بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، مع رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي، التنسيق والتعاون في مجال الالتزام بإجراءات سلامة الغذاء في التصدير والاستيراد.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تشديد الرقابة على سلامة الغذاء سواء في الاستيراد أو التصدير، وضمان وصول السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وصحية وآمنة.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين المعامل المرجعية التابعة لوزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأهمية العمل كفريق لتحقيق التكامل والتعاون المثمر والبناء.

ووجه القصير بزيادة عدد المعامل المرجعية المعتمدة وتوفير الأجهزة اللازمة لها مع الالتزام بتطبيق اشتراطات الاتحاد الأوروبي للحفاظ على زيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، خاصة بعد أن أصبح عليها طلبا متزايدا من معظم دول العالم نظرا لجودتها.

وفي نهاية اللقاء، استمع وزير الزراعة، ورئيس هيئة سلامة الغذاء إلى شكاوى واقتراحات المستثمرين والمستوردين.

حضر اللقاء، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة المهندس مصطفى الصياد، وعددمن قيادات الوزارة والهيئة والمستثمرين والمستوردين.

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