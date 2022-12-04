أعرب تشيسلاف ميشنيفيتش المدير الفني لمنتخب بولندا، عن حزنه لخسارة منتخب بلاده أمام فرنسا ببطولة كأس العالم لكرة القدم.. مشيرا إلى أن فريقه قدم أفضل ما لديه أمام المنتخب الفرنسي (حامل اللقب)، الذي يمتلك استراتيجية رائعة ولاعبين مميزين.

وودع منتخب بولندا كأس العالم عقب الخسارة أمام فرنسا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /الأحد/ على إستاد "الثمامة"، وذلك في إطار مباريات دور الـ 16 بمونديال "قطر 2022 ".

وقال ميشنيفيتش - خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة - "كل اللاعبين قدموا مباراة رائعة، وأهنئهم على التزامهم داخل الملعب، ولكن كان علينا أن نلعب بقوة أكبر.. المنتخب الفرنسي أثبت أنه الأقوى في كأس العالم".. موضحا أنه لا يوجد مدرب في العالم يستطيع إيقاف مبابي، لأنه نجم حقيقي، وسيحمل راية ميسي ورونالدو.

ويلتقي منتخب فرنسا، في منافسات الدور ربع النهائي للمونديال يوم السبت المقبل على إستاد "البيت"، الفائز من مباراة إنجلترا والسنغال.