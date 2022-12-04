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مصدر أمني عراقي: قصف صاروخي يستهدف مخيم مخمور

بغداد - أ ش أ
نشر في: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 9:25 م | آخر تحديث: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 9:25 م

أفاد مصدر أمني عراقي، الأحد، بتعرض مخيم مخمور في محافظة نينوى لقصف صاروخي.

وقال المصدر -في تصريحات أوردتها قناة السومرية نيوز- إن "قصفا صاروخيا استهدف قبل قليل مخيم مخمور".

وأضاف المصدر أنه "لم يعرف حتى الآن تفاصيل أكثر الحدث".

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