مصدر أمني عراقي: قصف صاروخي يستهدف مخيم مخمور

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أفاد مصدر أمني عراقي، الأحد، بتعرض مخيم مخمور في محافظة نينوى لقصف صاروخي.

وقال المصدر -في تصريحات أوردتها قناة السومرية نيوز- إن "قصفا صاروخيا استهدف قبل قليل مخيم مخمور".

وأضاف المصدر أنه "لم يعرف حتى الآن تفاصيل أكثر الحدث".