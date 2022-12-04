العراق: أوبك بلس قررت الإبقاء على سياسة الإنتاج دون تغيير

أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أن "أوبك+" شدّد على اتخاذ مزيد من الاجراءات إزاء تطورات سوق النفط، للحفاظ على التوازن والاستقرار في ظل التحديات أمام الأسواق العالمية.



وصرّح عبد الغني، وهو نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، بذلك، بعد المشاركة في الاجتماع الوزاري لتحالف "أوبك بلس"، مشيرا إلى أن الاجتماع يستهدف الحفاظ على التوازن وتحقيق مزيد من الاستقرار في ظل الظروف والتحديات التي تواجه الأسواق العالمية، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وقال: "تم الاتفاق على مجمل المواضيع التي جرت مناقشتها، ومنها ما يتعلق باللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج."



كما اتفق المجتمعون على الدعوة لعقد الاجتماعات الطارئة والضرورية، وأهمية الالتزام التام بالاتفاق وآلية التعويض، علما أنه من بين الحضور كان هناك مدير عام شركة تسويق النفط العراقية "سومو" علاء الياسري وممثل العراق في منظمة "أوبك."