تعقد الحكومة النمساوية مؤتمر فيينا الدولي الثاني لمكافحة التطرف، غدا الاثنين، بحضور دولي واسع من الوزراء والخبراء في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وقال بيان للمستشارية النمساوية اليوم الأحد، إن المؤتمر يشارك في أعماله وزيرة الاندماج النمساوية سوزان راب، وصوفيا فولتبسي نائب وزير الهجرة واللجوء اليوناني، وبارت سومرز نائب رئيس الوزراء ووزير التعايش والإدارة العامة في بلجيكا، وجان مافارت مدير الشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الداخلية بفرنسا، وإيلكا سالمي منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب وأكثر من 150 خبيراً من أوروبا.

وذكر البيان ان المؤتمر سوف يناقش تعزيز التعاون الأمنى ومكافحة الإرهاب والتطرف في أوروبا ودراسة العوامل الاجتماعية والسياسية التى تقود لهذا الانحراف الفكري.