أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، في بيان لها اليوم الأحد، عن قطع مياه الشرب عن 6 أحياء بمدينة رأس سدر على مدار 5 أيام بالتتابع، وذلك نظرًا لأعمال ربط الشبكات الجديدة على الخطوط الرئيسية.

وقال علي حماده، رئيس مدينة رأس سدر، إنه من المقرر أن يجري قطع مياه الشرب على مدار 5 أيام متقطعة لمدة 12 ساعة يوميًا، بداية من الساعة 7 صباحًا وحتى 7 مساءً.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح اليوم، أنه سيجري قطع المياه بداية من غد الإثنين، بمناطق "السوق التجاري، أرض الجمعية، مناطق العمائر، الستميات، السادات، الشاليهات".

ولفت إلى أنه يجري قطع المياه على نفس المناطق أيام الأربعاء الموافق 7 ديسمبر، والخميس الموافق 8 ديسمبر، والسبت الموافق 10 ديسمبر، والأحد الموافق 11 ديسمبر الجاري.

وأهاب رئيس المدينة بالمواطنين، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة عدم الضخ.