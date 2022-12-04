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قصف تركي يستهدف مخيم للاجئين شمالي العراق

قصف صاروخي لمعسكر التاجي شمالي بغداد
قصف صاروخي لمعسكر التاجي شمالي بغداد
آية صلاح
نشر في: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 10:01 م | آخر تحديث: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 10:01 م

قصفت طائرات بدون طيار "درونز" تركية، اليوم الأحد، مخيما للاجئين الأكراد من ذوي مسلحي حزب العمال الكردستاني في بلدة مخمور شمالي العراق، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكانت أنقرة، أعلنت شن عملية عسكرية جوية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق، بعد أسبوع على اعتداء دموي في إسطنبول اتهمت كل من حزب العمال الكردستاني والقوات الكردية في سوريا بالوقوف خلفه.

وجاءت الغارات رغم نفي حزب العمال الكردستاني وقّات سوريا الديموقراطيّة، أي علاقة لهما بتفجير العبوة الناسفة في إسطنبول الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين بجروح.

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