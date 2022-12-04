رئيس البرلمان الإفريقي يدعو إلى تنسيق إعداد استراتيجية موجهة لشباب القارة

دعا رئيس البرلمان الإفريقي، فورتين زيفانيا شارومبيرا، اليوم الأحد، بالعاصمة المغربية الرباط، إلى تنسيق إعداد وتنفيذ استراتيجية موجهة للشباب، لا سيما فيما يتعلق بتبسيط إجراءات التنقل بين الحدود والهجرة والسفر بين البلدان الإفريقية بحرية.

وأكد رئيس البرلمان الإفريقي، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لحوار البرلمان الإفريقي الثاني للشباب، على دور الشباب في القارة الإفريقية باعتبارهم غالبية السكان من الناحية الديمجرافية، معتبرا أن هذا المؤتمر، الذي يحتضنه البرلمان المغربي، يكتسب أهمية من أجل إحداث تغيير في واقع الشباب وإشراكهم في حل مختلف مشاكلهم، أبرزها البطالة.

وقال شارومبيرا إنه بالرغم من غنى الموارد والإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها القارة الإفريقية، لا يزال الشباب الإفريقي معرضا للإقصاء ولا يستفيد من مختلف الفرص المتاحة لتحقيق الريادة لا سيما في ظل تداعيات التغيرات المناخية، مشددا على ضرورة حماية الشباب من الاستغلال السياسي في المحطات الانتخابية، داعيًا إلى تكثيف الجهود لتقييم وتجويد السياسات الإفريقية الموجهة لفئة الشباب.