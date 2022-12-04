 «منتجي الدواجن»: ننتج مليار و750 مليون كتكوت سنويا ولدينا 4 ملايين عامل - بوابة الشروق
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«منتجي الدواجن»: ننتج مليار و750 مليون كتكوت سنويا ولدينا 4 ملايين عامل

خالد حسام الدين
نشر في: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 5:21 ص | آخر تحديث: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 5:21 ص

أكد الدكتور محمد الشافعي، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن الموانئ بها كميات كبيرة من أعلاف الذرة الصفراء وفول الصويا تغطي طلبات السوق ولكن الكميات التي يتم الافراج عنها من قبل الحكومة صغيرة وتتسبب في زيادة السوق السوداء.

وأشار الدكتور محمد الشافعي، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، إلى أننا ننتج في السنة مليار و750 مليون كتكوت وهذه الأعداد تحتاج كميات كبيرة من الأعلاف مما يسبب مشكلة كبيرة جدا، موضحا أن الحكومة تدخلت لحل أزمة الأعلاف ولكن يتم الحل بشكل بطئ.

وشدد الدكتور محمد الشافعي، على معاناة تجار الدواجن وتحقيقهم خسائر كبيرة خلال العامين الماضيين، مؤكدا أن تكلفة انتاج كيلو الفراخ 38 جنيه ويتم بيعه للتجار بـ34 جنيه بسبب أزمة العلف، كما أن هناك 4 مليون عاملا في قطاع انتاج الدواجن.

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