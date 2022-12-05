إبراهيم سعيد: المغرب قادرة على تحقيق الانتصار أمام إسبانيا ورونالدو يُعاني نفسيًا

أكد إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر والأهلي السابق، أن خبرات اللاعبين في المنتخبات الكبرى، هي الفارق خلال المواجهات المقبلة في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج «بوكس تو بوكس» الذي يبث عبر فضائية Etc: «هناك حالة ممتعة في كأس العالم، لكن في دورالـ16 ستكون الخبرة والثقة في التعامل مع المباريات الكبيرة علامة فارقة في حسم المواجهات القادمة، هناك فارق كبير بين إنجلترا والسنغال ظهر بشكل واضح».

وأضاف: «هناك منتخبات خسرت في المونديال واستعادت الثقة بشكل سريع، عكس المنتخبات العربية التي تتأثر بشكل واضح، المنتخبات الكبرى في أوروبا تسبقنا بمراحل، وقادرين على تخطى الأزمات بشكل سريع، الهزيمة بالنسبة لنا هي النهاية ويحدث هجوم إعلامي وجماهيري كبير وحدث ذلك مع منتخبات السعودية وتونس».

وواصل نجم الأهلي السابق تصريحاته قائلًا: «المنتخب المغربي يمتلك لاعبين محترفين في اوروبا وفي أندية كبيرة، وقادرين على التعامل مع المواجهة القادمة أمام إسبانيا، الاختلاف بين لاعب وآخر هي الجراءة والثقة في النفس والشخصية».

وحول توقعاته للمباراة، علق قائلا: «منتخب اسبانيا أعلى في الامكانيات بالطبع، لكن المنتخب المغربي قادر على تحقيق المفاجأة عليهم أن يلعبوا بروح قتالية وإصرار كبير، ووقتها قد يتحقق الانتصار».

وأكمل: «ليونيل ميسي هو وراء انتصار الارجنتين امام استراليا، النجم دائمًا يفرق كثيرًا مع منتخب بلاده، واللاعبين ساعدته أيضًا وقاموا بأداء واجباتهم في الملعب، خسارة الارجنتين أمام السعودية أعادت الحسابات من جديد داخل صفوف المنتخب الارجنتيني».

وتابع: «منتخب هولندا يقدم مستوى جيد في البطولة، ومعظم المستويات متقاربة، كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال يُعاني نفسيا بسبب مدرب مانشستر يونايتد».

واختتم تصريحاته قائلًا: «ابتعدت عن التدريب لمدة 4 سنوات منذ تجربة جولدي التي حققت فيها نتائج جيدة، وطموح إدارة نادي المجد وراء الموافقة على تولي مسئولية تدريب الفريق، كما أن هناك لاعبين جيدين في صفوف الفريق».