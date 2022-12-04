انتهى شوط المباراة الأول من مواجهة فرنسا وبولندا، بتقدم الديوك بهدف دون رد في اللقاء الذي يقام مساء اليوم الأحد ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم.

وتقدم جيرو بالهدف الأول لفرنسا قبل دقيقة واحدة من انتهاء الشوط الأول، حيث كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي، قبل أن يخطف مهاجم الديوك الهدف الافتتاحي.

وسيطر منتخب فرنسا على أغلب مجريات الشوط الأول، وهدد مرمى بولندا في أكثر من مناسبة، حتى خطف هدف التقدم.

وتأهل منتخب فرنسا كمتصدر لمجموعته برصيد 6 نقاط، فيما قد تأهل بولندا كوصيف للمجموعة برصيد 4 نقاط، ويلعبان الآن في دور الـ16 من المسابقة.