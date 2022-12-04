اتحاد إذاعات وتليفزيونات منظمة التعاون الإسلامي يؤكد دعمه ذوي الاحتياجات الخاصة

أكد اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي، دعمه الكامل لذوي الاحتياجات الخاصة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لهؤلاء الابطال، والذي يحل في الثالث من ديسمبر كل عام.



ودعا الاتحاد، الجميع إلى تكثيف الجهود من أجل تقديم خدمات مناسبة لوضعية ذوي الإعاقة، وإلى تعزيز الأنشطة التوعية لتسهيل تقبّل الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم اجتماعيا.

وأعرب الاتحاد في بيان له بهذه المناسبة عن اعتزازه وتقديره لهؤلاء الأبطال ولأسرهم التي تقف وراءهم للتغلب على ظروفهم.



يذكر أن المجتمع الدولي يحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة في الثالث من ديسمبر من كل عام منذ عام 1992 وذلك بهدف زيادة فهم قضايا الإعاقة، ورفع الوعي حول حقوق ذوي الإعاقة والخدمات الضرورية التي يلزم تقديمها لهم لتسهيل حياتهم.