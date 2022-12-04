قال سكان وشهود، الأحد، إن العشرات من المتظاهرين الغاضبين من تدهور الأوضاع الاقتصادية في سوريا اقتحموا مقر محافظة السويداء (السرايا الحكومي) في جنوب البلاد، وأضرموا النار في أجزاء من المبنى وسط تبادل كثيف لإطلاق النار.

وذكر الشهود لوكالة رويترز أنه في وقت سابق تجمع أكثر من 200 شخص حول المبنى الواقع في وسط المدينة ذات الأغلبية الدرزية، مرددين هتافات تطالب بإسقاط رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وسط زيادات الأسعار والصعوبات الاقتصادية.

من جهته، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المحتجين قد أحرقوا سيارة أمنية، وألحقوا أضرار بسيارات أخرى.

وعقب ذلك دخلت القوى الأمنية بين جموع المتظاهرين وأطلقوا الرصاص لتفريق المحتجين الذين انتقلوا من دوار المشنقة "المركز الرئيسي للاحتجاجات" إلى ساحة السير وسط السويداء، وأشعلوا الإطارات المطاطية.

أبناء السويداء يهتفون "سوريا لينا وماهي لبيت الأسد" وينزلون علم النظام ويحاولون إنزال صور بشار وحافظ الأسد بعد اقتحام مبنى المحافظة#السويداء pic.twitter.com/1A6GurG9UP — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) December 4, 2022

وقال المرصد إن محافظة السويداء تشهد حالة من الاحتقان الشعبي ناتج عما سماه "الفساد ونهب المال العام"، وحرمان المحافظة من الوقود ومواد التدفئة والمياه والكهرباء وغلاء الأسعار، فضلا عن الانفلات الأمني وعمليات السرقة.