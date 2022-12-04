تحرير 1000 محضر لمخالفات بالمخابز والأسواق والأنشطة التجارية في بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريرا بشأن مجهودات قطاع التموين خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية، ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا المجال.

وتبين من التقرير الذي أعده وكيل الوزارة المهندس وصفي عبد الله، أنه تم، خلال تلك الفترة، توجيه حملات تموينية مكثفة بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة، التي يزيد عددها عن 127 مخبرا للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج، والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة.

فيما تم تحويل 302 مخبز للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلاً عن السولار، علاوة على تحرير 31 محضرًا لبدالين تموينيين لعدم ممارسة النشاط على النحو المطلوب وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية.

كما أسفرت تلك الحملات عن تحرير 600 محضر لمخالفات بالمخابز البلدية بواقع: 200 نقص الوزن، 75 لإنتاج غير مطابق للمواصفات، 71 عدم إعطاء بون صرف، 99 لتدني مستوى النظافة، و9 محاضر لعدم وجود ميزان، 36 محضراً للتصرف في الحصة، 82 لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، 28 لعدم الاحتفاظ بالسجلات، وفي مجال متابعة البدالين التموينيين، فقد تم تحرير 15 محضرًا لبدالين تموينيين لعدم ممارسة النشاط على النحو المطلوب وعدم الإعلان عن الأسعار وشهادات صحية.

فيما أسفر المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، عن تحرير 724 محضرا منها: 187 محضراً لعدم حمل شهادات صحية، 142 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار، 26 محضراً للذبح خارج المجازر، 2 محضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش، 19 محضراً لإدارة منشآت دون ترخيص، 19 محضراً لحيازة سلع مجهولة المصدر، 8 محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية، 18 محضراً لمخالفات خاصة بتجميع دقيق بلدي مدعم، ومحضر لبيع سلع بأزيد من الأسعار المدونة عليها، ومحضر لعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال، و4 محاضر لتجميع مواد بترولية.

وفي مجال الأسواق والرقابة على المحال التجارية، فقد تم بالتنسيق مع الطب البيطري، ضبط أحد المصانع التي تعمل في مجال إنتاج وتصنيع الأعلاف لإدارته دون ترخيص، وتم التحفظ على 2560 كجم من البتروتين المُصنع من مخلفات الدواجن واللحوم، مجهولة المصدر ودون بيانات، وضبط أحد المخابز الأفرنجية يعمل دون ترخيص، ويستخدم الدقيق البلدي المدعم في إنتاج الخبز، وتم التحفظ على 4 أجولة، وتحرير محضر لأحد تجار الأسمدة والمبيدات والكيماويات لقيامه بحيازة وبيع أسمدة مدعمة غير مصرح بتداولها خارج منافذ وزارة الزراعة، وتم ضبط 4 أجولة أسمدة.

كما تم التحفظ على 45 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وضبط مصنعين أحداهما يعمل في مجال الملابس الجاهزة والآخر لتصنيع زيوت الطعام، ويتم إدارتهما "دون ترخيص" من الجهات المختصة، وتم التحفظ على كميات من منتجات المصنعين وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراء القانوني المتبع في هذا الصدد، وتحرير 3 محاضر لتجار مواد غذائية لتجميع سلع تموينية مدعمة (دقيق بلدي، سكر وزيت تمويني)، و3 محاضر ضد مسؤولين عن مخازن مواد غذائية وغير غذائية لحيازة سلع مجهولة المصدر ودون فواتير (أرز، سكر، زيت طعام).

وشدد المحافظ، على أهمية استمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.