سهير جودة: مفيد فوزي من أكابر المهنة وكان مدرسة في الحوار

نعت الإعلامية سهير جودة، الكاتب الصحفي والمحاور مفيد فوزي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر ناهز 89 عاما، وشيعت جنازته ظهر اليوم من كنيسة المرعشلي بالزمالك.



وقالت سهير جودة، في برنامجها الذي يحمل «اسم الستات»، والمذاع عبر فضائية «النهار»، "ألف رحمة ونور لروح أستاذنا مفيد فوزي، وكل الدعوات له ولحنان ابنته الوحيدة وصديقتنا، ومفيد فوزي من أكابر المهنة، من الصنايعية اللي فيهم فخامة، وهو مدرسة في الحوار التلفزيوني، مدرسة في الكتابة الصحفية في رشاقة العبارة والتعبير، كل حاجة كان بيكتبها تدرس فعلا».



وأضافت سهير جودة: «لما بدأ في الصحافة التلفزيونية بدأ مع جيل كبار كان معد مع ليلى رستم وعمل معاها نجاحات كبيرة حدا، وبعدها عمل حديث المدينة اللي كان شكل حديد للتلفزيون العربي كلة، وهو بقى علامة مسجلة ومش شبه حد ومحدش ينفع يبقى شبهه، وإحنا عندنا ناس أكابر بس مبندركش قيمتهم إلا لما نفقدهم».





