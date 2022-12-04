وزير التجارة الكوري الجنوبي يزور الولايات المتحدة لإجراء محادثات بشأن قانون خفض التضخم

يعتزم وزير التجارة الكوري الجنوبي آن دوك-جيون زيارة الولايات المتحدة لإجراء محادثات بشأن قانون خفض التضخم الأمريكي الذي يستثني السيارات الكهربائية المجمعة خارج أمريكا الشمالية من الحوافز الضريبية، وفقا لما قالته الوزارة اليوم الأحد.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية قولها إنه من المقرر أن يعقد آن اجتماعات مع الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي لابتكار وتنفيذ الطاقة النظيفة جون بوديستا، بالإضافة إلى المشرعين الأمريكيين خلال زيارة تستغرق خمسة أيام تبدأ يوم غد الاثنين.

وتأتي زيارة آن بعد أيام فقط من إرسال كوريا الجنوبية رأيها الخطي الرسمي الثاني إلى واشنطن بشأن المزايا الضريبية لإنتاج الهيدروجين والوقود النظيفين والسيارات التجارية الصديقة للبيئة مطلع الأسبوع.

وأرسلت كوريا الجنوبية أول تعليقات رسمية لها بشأن المركبات الكهربائية والقطاعات ذات الصلة الشهر الماضي.

ويمنح قانون خفض التضخم الأمريكي، الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن في أغسطس، ما يصل إلى 7500 دولار أمريكي في شكل ائتمانات ضريبية لمشتري المركبات الكهربائية المجمعة فقط في أمريكا الشمالية.

وأثار هذا القانون مخاوف من احتمال أن تتكبد شركتي هيونداي موتور وكيا خسارة مكانة في السوق الأمريكية، حيث تنتجان مركبات كهربائية في المصانع المحلية للتصدير إلى الولايات المتحدة، وقد أعربت كوريا الجنوبية بقوة عن الحاجة إلى الحصول على استثناءات للمركبات الكهربائية المصنوعة في كوريا.