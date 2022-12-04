قدم الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوج، اليوم الأحد، هدية خاصة للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فور وصوله إلى المنامة في زيارة رسمية.

وذكرت وسائل إعلام بحرينية وإسرائيلية أن هرتزوج أهدى العاهل البحريني "مزوزاه من الفضة"، وهي إحدى الرموز الدينية اليهودية، وذلك فور عقد لقائهما الأول في العاصمة المنامة، حيث يزورها هرتزوج لعدة أيام، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضافت أن هرتزوج وملك البحرين ناقشا أهمية العلاقات الثنائية، وضرورة توسيع التعاون بين تل أبيب والمنامة، حيث تحدث هرتزوج باللغة العربية للعاهل البحريني، معربا عن شكره للترحيب به في مملكة البحرين.

ومن جانبه، رحب الملك حمد بن عيسى آل خليفة بزيارة هرتزوج، مشيرا إلى أن تلك الزيارة ستلعب دورا مهما في تعزيز العلاقات بين الجانبين، وستعمل على تعزيز السلام والتنمية المستدامة في المنطقة وفي العالم.

وأكد هرتزوج في تغريدة له على حسابه الرسمي "تويتر"، أنه تلبية لدعوة رسمية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصلت إلى المنامة في زيارة تاريخية.

ووقّعت الإمارات والبحرين اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في العام 2020 برعاية الرئيس السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

https://twitter.com/arutz7heb/status/1599373198281576448?s=20&t=D2GmQKMa2_zWSKchx23uqQ