وصول وزير خارجية اليمن إلى القاهرة قادما من إيطاليا

وصل إلى القاهرة صباح اليوم الأحد الدكتور" أحمد عوض بن مبارك " وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني قادما من روما بعد زيارة لإيطاليا استغرقت عدة أيام شارك خلالها في فعاليات الدورة الثامنة لمنتدى حوارات روما المتوسطية.

ومن المقرر أن يغادر "بن مبارك" القاهرة مساء اليوم الأحد متوجها إلى الرياض حيث شارك خلال فعاليات منتدى روما في حلقة نقاشية بعنوان"اليمن، سوريا، ليبيا: الأزمات التي لم تحل" واستهل وزير الخارجية اليمني حديثه ــ طبقا لبيان لوزارة الخارجية اليمنية ــ بتوضيح العراقيل التي انتهجتها مليشيا الحوثي لعدم استئناف العملية السياسية وإحباط كافة الجهود الساعية لتحقيق السلام في اليمن.

وأشار إلى أن أساسيات ومرجعيات الحل في اليمن متوفرة وان مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والتي تناولت جميع القضايا على الساحة اليمنية تعتبر إلى جانب المرجعيات الأخرى مدخلا للحل الشامل والمستدام في اليمن.

وأوضح وزير الخارجية أن جذور الصراع في اليمن تعود لادعاء مليشيا الحوثي الحق الإلهي في الحكم ورفضها الالتزام بالمواطنة المتساوية مما عقد وعرقل الحل السياسي في اليمن".