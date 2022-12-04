أمريكا تحذر الصين: نبني قوة أكثر فتكا في المحيطين الهندي والهادئ

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة تبني قوة "أكثر فتكا" في المحيطين الهندي والهادئ، لعدم السماح للصين بالهيمنة على تلك المنطقة بالطريقة التي تنويها.

وأضاف أوستن في تصريحات خلال "منتدى ريجان للدفاع الوطني" بحسب وكالة "بلومبرج"، أن الصين تعد "الدولة الوحيدة التي لديها الإرادة، وبشكل متزايد، لإعادة تشكيل منطقتها والنظام الدولي بالشكل الذي يناسبها".

وتابع: "لذا اسمحوا لي أن أكون واضحاً، لن ندع ذلك يحدث.. ستحافظ الولايات المتحدة على ميزاتها القتالية وستعزز وجود قوتها، لبناء وصنع قوة أكثر فتكا وتنقلا وتوزيعا".

وأشار أوستن في هذا الصدد إلى القاذفة الشبح "B-21 Raider"، التي تم الكشف عنها منذ أيام، كعنصر رئيسي في استراتيجية الردع الأمريكية.

في وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، إنه ناقش في اجتماع مع زملائه في الناتو كيفية الرد على التحديات من الصين.

وقال: "الولايات المتحدة قلقة بشأن سياسات الصين، والتنمية العسكرية السريعة".

وفي 12 أكتوبر الماضي، نشرت الولايات المتحدة استراتيجية للأمن القومي، حيث تم منح الصين وضع "أخطر تحد جيوسياسي"، وروسيا - "تهديد أمني عاجل".

وفي أحدث تقرير لها عن القوة العسكرية للصين، صدر أواخر الشهر الماضي، قالت الحكومة الأمريكية إن الصين "لا تزال عازمة على بناء أقوى جيش في العالم بحلول عام 2049".