قال هاجيمي مورياسو المدير الفني للمنتخب الياباني لكرة القدم إن الفريق عليه الاستفادة من دروس الماضي، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نظيره الكرواتي والتأهل لدور الثمانية ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

ويلتقي المنتخب الياباني، الذي يشارك في نهائيات المونديال للمرة السابعة ولم يسبق له تجاوز دور الستة عشر، نظيره الكرواتي غدا الاثنين على ملعب استاد الجنوب ضمن منافسات دور الستة عشر.

وكان المنتخب الياباني قد تأهل لدور الستة عشر من صدارة المجموعة الخامسة بانتصارين على ألمانيا 2 / 1 وإسبانيا 2 / 1 وهزيمة أمام كوستاريكا صفر / 1 .

ويتطلع المنتخب الياباني، الذي وصل إلى دور الستة عشر بالمونديال ثلاث مرات كان آخرها في نسخة 2018، إلى التأهل لدور الثمانية للمرة الأولى.

وقال مورياسو بشأن خروج المنتخب الياباني على يد نظيره البلجيكي من دور الستة عشر في نسخة 2018 :«في كأس العالم 2018 في روسيا كان المنتخب يحاول أن يتجاوز حاجز دور الستة عشر، وأعتقد أن الفريق بذل كل ما بوسعه وكان يستحق التأهل لدور الثمانية، لكنه خسر».

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد للحديث عن مباراة الغد: «كان هناك انزعاج واحباط كبيران إثر الخروج من البطولة حينذاك (بالهزيمة أمام بلجيكا 2 / 3)، ولكن تلك التجربة كانت مهمة للغاية».