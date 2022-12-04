انطلاق فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك حارس الجنوب - 2

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إنطلقت فعاليات التدريب المصري السوداني "حارس الجنوب ــــ 2"، والذي تجرى فعالياته على مدار عدة أيام بجمهورية مصر العربية بمجمع ميادين تدريب قوات حرس الحدود، بمشاركة عناصر من قوات حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود.

كان في استقبال الجانب السوداني اللواء أح عماد عبد القادر يماني قائد قوات حرس الحدود الذي ألقى كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول مـحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة.

وأعرب عن ترحيبه بالجانب السودانى فى بلدهم الثانى مصر، متمنياً تحقيق أقصى استفادة ممكنة

مـن التــدريب الذى يمثل إضافة لقوات حرس الحدود المصرية والسودانية بما تمتلكه العناصر المشاركة للجانبين من خبرات متطورة فى مجال تأمين الحدود.

وتضمنت المرحلة الأولى للتدريب إقامة معرض للأسلحة والأجهزة والمعدات التى تستخدم حديثاً في مجال تأمين الحدود ومكافحة عمليات التهريب والتسلل وتحقيق الدمج بين القوات والتدريب من خلال عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية للتعرف على الخبرات القتالية للجانبين.

يأتي تدريب "حارس الجنوب ــــ 2" في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري، وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسودانية.