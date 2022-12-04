مطروح: إنشاء مناطق اقتصادية حرة بسيوة والنجيلة أبرز نتائج المؤتمر الاقتصادي

قال اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة مطروح، إن أبرز ما أسفر عنه المؤتمر الاقتصادي، الذي عُقد بالمحافظة الخميس الماضي، هو اقتراح إنشاء مناطق اقتصادية حرة واستثمارية بسيوة والنجيلة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار؛ لتوفير 30 ألف فرصة عمل.

وأوضح سكرتير عام محافظة مطروح، أنه تم اقتراح إنشاء منطقة حرة بمدينة سيوة، أحد المدن السياحية الهامة التي تمتاز بطبيعتها الخلابة ومواردها الطبيعية المتعددة، وموقع الأرض سيكون مميزا كمنطقة حرة لقربه من طريق جغبوب، والاستفادة بذلك وفقا لتوجهات الدولة نحو إعمار دولة ليبيا الشقيقة، كذلك إنشاء منطقة حرة بمنطقة الحلازين بمدينة مرسى مطروح على الطريق العام مباشرة، وهي آخر حدود مدينة مرسى مطروح مع مركز ومدينة النجيلة، وبالتالى تعد مميزة بقربها من ميناء جرجوب الذي من المُنتظر أن يضع محافظة مطروح على خريطة السياحة والتجارة العالمية، ما سيوفر حوالي 30 الف فرصة عمل، حيث يعتبر ميناء جرجوب هو الأقرب لسواحل أوروبا، ويربط قارة أوروبا بأفريقيا.

وذكر أن المشروع يضم إقامة ميناء تجاري وسياحي عالمي لخدمة الأنشطة والمشروعات السياحية وميناء حاويات تجاري عالمي، لخدمة عدد من المشروعات العملاقة التجارية والصناعية لشركات عالمية، بالإضافة إلى إقامة عدد من الفنادق العالمية وسيخلق مجتمعات عمرانية حوله.

ونوه أنه فضلا عن ذلك فقد حصرت اللجنة كل قطع الأراضي الواقعة بولاية محافظة مطروح وطرحها كفرص استثمارية وفقا لاحتياجات المحافظة، كما وضعت اللجنة تصورا لإقامة بعض المشروعات الصناعية الهامة وأيضا المشروعات البيئية والترويج للسياحة البيئية والعلاجية.



وأكد أن الفرص الاستثمارية التي تم عرضها بالمؤتمر سيتم طرحها على المستثمرين يوم 15 يناير المقبل، موضحا أنه تم تحديد تلك المدة من أجل مساعدة المستثمر في إعداد المستندات المطلوبة منه، وذلك بعد إخطاره بالمؤتمر بكل الشروط والإجراءات المطلوبة، مؤكدا أن اللجنة في حال انعقاد دائم حتى ذلك التاريخ للرد على كل الاستفسارات الخاصة بتلك الفرص، كما بين أن هذا المؤتمر سيتم توالي انعقاده على فترات متباينة من أجل طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة.



وأوضح أن توصيات المؤتمر تضمنت إنشاء مجلس أمناء المستثمرين بالمحافظة، وذلك لسرعة التواصل معهم ومشاركة المحافظة معهم في وضع المقترحات والتصورات الاستثمارية الناجحة موضع التنفيذ، وكذا إنشاء بنك للمعلومات والأفكار الاستثمارية بعضوية المختصين في مجال الاقتصاد والاستثمار والقانون من أجل رسم سياسات اقتصادية واستثمارية متنوعة.