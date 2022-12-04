ضبط 61 ألف نسخة كتاب بالقاهرة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أكثر من 61 ألف نسخة كتاب داخل مخزن بالقاهرة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قد أكدت قيام مالك مخزن وشركة للاستيراد والتصدير بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة بشحن العديد من الكتب بدون تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن الخاص بالشركة المشار إليها تم ضبط "المدير المسئول"، وبالتفتيش في حضوره عُثر على (عدد 61200 نسخة كتاب) دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول وأقر بارتكابه تلك المخالفات بالاشتراك مع مالك الشركة والمخزن بقصد تحقيق الربح المادي.