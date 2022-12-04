 ضبط 61 ألف نسخة كتاب بالقاهرة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية - بوابة الشروق
الأحد 4 ديسمبر 2022 7:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

النتـائـج تصويت

ضبط 61 ألف نسخة كتاب بالقاهرة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية

القاهرة - أ ش أ
نشر في: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 7:25 م | آخر تحديث: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 7:29 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أكثر من 61 ألف نسخة كتاب داخل مخزن بالقاهرة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قد أكدت قيام مالك مخزن وشركة للاستيراد والتصدير بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة بشحن العديد من الكتب بدون تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن الخاص بالشركة المشار إليها تم ضبط "المدير المسئول"، وبالتفتيش في حضوره عُثر على (عدد 61200 نسخة كتاب) دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول وأقر بارتكابه تلك المخالفات بالاشتراك مع مالك الشركة والمخزن بقصد تحقيق الربح المادي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك