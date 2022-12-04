محافظ بني سويف يتفقد أعمال المرحلة الثانية من مشروع كوبري الميمون

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، أعمال المرحلة الثانية من مشروع الكوبري العلوي على طريق العياط / بني سويف "كوبري الميمون" بمركز الواسطى، وذلك ضمن برنامج المحافظ الميداني لتفقد المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة؛ للوقوف ميدانيا على الموقف التنفيذي والمعوقات التي قد تواجه سير العمل لسرعة توفير الحلول أو البدائل الممكنة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية



وتابع المحافظ، مستجدات وسير أعمال المرحلة الثانية من المشروع الذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل.



واستمع لموجز عن الأعمال التي تشمل إنشاء طريق خدمي سطحي بطول 860 مترا في اتجاه القادم من القاهرة إلى بني سويف، والانتهاء من أعمال تجهيز الموقع وإعداد التصميمات، والانتهاء من أعمال إنشاء الخوازيق والبالغ عددها 90، ويجري العمل حاليا في إنشاء الأعمدة والمخدات أعلى رؤوس الخوازيق بواقع (11 مخدة من إجمالي 15 + 5 أعمدة من 15 عامودا)، والتي تسبق أعمال الهامات والأجزاء العلوية والردم وطبقات الأساس والردم وأعمال الإنارة، وبلغت نسبة تنفيذ المرحلة الثانية 33%؛ لتصل النسبة الإجمالية للمشروع بمرحلتيه الأولى والثانية إلى نحو 67%.



وشّدد المحافظ، على تكثيف العمل بالمرحلة الثانية من المشروع لتكون طريقا للقادم من القاهرة إلى بني سويف، والتي سبقها الانتهاء من المرحلة الأولى التي تعمل بشكل مؤقت من القاهرة إلى بني سويف.



ووجه باستمرار متابعة الأعمال وإعداد تقرير أسبوعي يتضمن نسب التنفيذ الفعلية حتى الانتهاء من كامل المشروع، مع التنسيق بين الوحدة المحلية والمرور لتوفير الحلول والإجراءات اللازمة لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام والتكدس المروري، خاصة في وقت الذروة بما لا يؤثر على سير الأعمال، وهو ما سيسهم في القضاء على مشكلة التكدس المروري والزحام على الطريق الزراعي والمزلقان بمدخل الميمون التي تعتبر من أكبر قرى المحافظة.



ورافق المحافظ، خلال الزيارة المهندس طارق الجزار مديرعام فرع الهيئة العامة للطرق والكباري، وحمادة راضي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، وبعض التنفيذيين المعنيين.