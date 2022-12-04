السجن من 3 إلى 10 أعوام لـ5 متهمين بالاتجار وتعاطي الهيروين في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار توفيق عين العظيم عليان، اليوم الأحد، كل من: "ع.ن.ن"، وشقيقه "ر.ن.ن"، بالسجن المشدد 10 أعوام، وغرامة 100 ألف جنيه، وكل من: "إ.ص.ز"، و"م.هـ.ف"، و"م.أ.ف"، بالسجن 3 أعوام، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في القضية المقيدة برقم 8834 لسنة 2022 جنايات أول العامرية.



وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد قيام 5 أشخاص بالاتجار وتعاطي مخدر الهيروين على نطاق واسع.



وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، والأمن العام"، تم عمل كمين للمتهمين حيث ألقي القبض عليهم في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية، وقيام الأول والثاني بالاتجار بالمخدرات، والثالث، والرابع، والخامس بتعاطي المخدرات.



وأوضحت التحقيقات أنه وعلى أثر تلقي اتصال هاتفي بتواجد المتهمان الأول والثاني في منزل أحدهما، وجلوس الثاني في المربوعه وبرفقته الرابع والخامس والسادس، وبتفتيش السيارة التي وجدت بحوزتهم عثر بداخلها على 10 لفافات لمخدر الهيروين.



وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على اسطوانة لذات المخدر، وكذلك عثر على منضدة تحوي على 15 لفافة هيروين، وميزان إلكتروني، ومبلغ مالي، وبتفتيش المتهمين الثالث والرابع والخامس عثر على 3 لفافات بقصد التعاطي ومبالغ مالية.



تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: جمال السيد الرفاعي، وياسر حسن حسان، وأحمد أنور إبراهيم، وسكرتارية الدائرة القضائية، فايز القطعاني.