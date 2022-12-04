قالت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية "ناسا" إن روسيا حصدت قمحا من الحقول الأوكرانية هذا العام بما قيمته مليار دولار.

ووفقا لـ"ناسا هارفيست"، برنامج الأمن الغذائي والزراعة التابع للوكالة، فقد تم حصاد حوالي 8ر5 مليون طن من القمح من حقول في مناطق "لم تكن تحت السيطرة الأوكرانية".

وبالنسبة للمسح، استخدمت ناسا هارفيست، جنبا إلى جنب مع العديد من المؤسسات الشريكة، بيانات الأقمار الصناعية والنمذجة.

وتم حصاد ما إجماليه حوالي 6ر26 مليون طن من القمح على الأراضي الأوكرانية هذا العام، وهو رقم أكبر بكثير مما كان متوقعا في السابق، وفقا لتقديرات العلماء المشاركين في المشروع البحثي.

وفي حين أن هذا أقل من محصول العام الماضي القياسي البالغ 33 مليون طن، فإنه يقترب من متوسط ​​الخمس سنوات البالغ 9ر27 مليون طن.

ومع ذلك، لم يكن بإمكان أوكرانيا الوصول إلى 22 % من هذا القمح في الجزء الشرقي من البلاد بسبب الغزو الروسي الحالي.

ووفقا لناسا فقد تم حصاد ما إجماليه 88% من محاصيل الشتاء في العام الماضي في مناطق لا تسيطر عليها أوكرانيا. وأضافت أن الحقول التي لم يجر حصادها تتركز بشكل أساسي على طول خط المواجهة.