 برلماني فرنسي ينصح الاتحاد الأوروبي بعدم تقديم أسلحة لأوكرانيا: تجنبوا الانتحار الاقتصادي - بوابة الشروق
الأحد 4 ديسمبر 2022 7:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟
النتـائـج تصويت

برلماني فرنسي ينصح الاتحاد الأوروبي بعدم تقديم أسلحة لأوكرانيا: تجنبوا الانتحار الاقتصادي

وكالات:
نشر في: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 7:20 م | آخر تحديث: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 7:20 م
دعا عضو البرلمان الفرنسي، نيكولا دوبون آينان، الاتحاد الأوروبي لوقف إمداد كييف بالأسلحة، ورفع العقوبات عن روسيا التي أدت لارتفاع أسعار الوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة.

وأكد عبر قناة "يوروب 1"، أن روسيا دولة عظمى وستبقى كذلك، وطالب دول الاتحاد الأوروبي بضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية، وتهدئة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لتجنب الوقوع في فخ "الانتحار الاجتماعي والاقتصادي"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأشار إلى أن الصراع الأوكراني اتخذ منحنى خاطئا، وأن زيلينسكي يستغل رغبة الأوروبيين في إضعاف روسيا، وعواطفهم تجاه المدنيين الأوكرانيين، وطالب فرنسا بالنأي بنفسها عن هذه المهزلة، واتخاذ موقف الحكم، لحماية مصالحها القومية.

وأضاف أن هذه الأزمة أدت إلى زيادة التقارب بين موسكو وبيكن من جهة، وأوقعت أوروبا في شباك أزمة اقتصادية واجتماعية من جهة أخرى، وأشار إلى أن الولايات المتحدة هي المستفيد الأكبر منها.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك