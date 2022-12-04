نجيب ميقاتي: كل يوم يمر دون انتخاب رئيس للبنان يعد خسارة كبيرة للوطن

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أنه على مجلس النواب أن يعقد اجتماعات مستمرة ومفتوحة من أجل انتخاب رئيس جمهورية للبلاد في أقرب وقت، مضيفا أن كل يوم يمر دون انتخاب رئيس يعد خسارة كبيرة للوطن والمواطن اللبناني.

وقال ميقاتي -في مقابلة مع الإعلامية إنجي القاضي مقدمة برنامج "حوار خاص" عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأحد- إنه لسوء الحظ لم يعد هناك احتراما للمهل الدستورية التي كانت تقتضي بانتخاب رئيس جمهورية قبل ولاية الرئيس السابق ميشال عون ، بل إن ما حدث هو أنه لم يتم الانتخاب، وهذه ليست المرة الأولى.

وأضاف ميقاتي أنه عندما بدأت سياسة التعطيل بعد عام 2005 أصبح كل مرة يتم فيها انتخاب رئيس جمهورية يوجد تعطيل، وحدث ذلك في الانتخاب ما بين الرئيسين إميل لحود وميشال سليمان، حيث استمر التعطيل نحو 8 أشهر، وبين الرئيسين ميشال سليمان وميشال عون نحو أكثر من عامين ونصف العام.

وأشار إلى أنه يجب أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بأسرع وقت ممكن، لافتا إلى أنه عندما انتخب الرئيس السابق ميشال عون لم يكن هناك إجماعا من القوى السياسية على انتخابه.

وأكد أنه لا رفاهية في الوقت الحالي أمام لبنان وأن البلاد تمر بوقت استثنائي، ولهذا يجب انتخاب رئيس جمهورية فورا وتشكيل حكومة تقوم باتصالاتها الخارجية، والعمل على الإصلاحات المطلوبة التي يحتاجها لبنان.