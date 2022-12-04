 صحفيون وفنانون وإعلاميون في وداع مفيد فوزي بكنيسة العذراء المرعشلي - بوابة الشروق
الأحد 4 ديسمبر 2022 3:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟
النتـائـج تصويت

صحفيون وفنانون وإعلاميون في وداع مفيد فوزي بكنيسة العذراء المرعشلي

تصوير أحمد عبد الفتاح
تصوير أحمد عبد الفتاح
مصطفى الجداوي
نشر في: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 2:56 م | آخر تحديث: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 2:56 م

ودعت الأوساط الإعلامية، ظهر اليوم الأحد، الكاتب والإعلامي مفيد فوزي، صاحب التاريخ المهني الطويل، والذي وافاه الأجل عن عمر ناهز 89 عاما، وبعد صراع طويل مع المرض.

وأُقيمت صلاة الجنازة في كنيسة العذراء مريم بالمرعشلي بالزمالك، وسط حضور عدد من نجوم الفن والإعلام السياسة والمجتمع، وحرص على الحضور الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الدكتور مصطفى الفقي، والإعلاميون محمود سعد، وأحمد الطاهري، والفنانون ميرفت أمين وعمر زهران، وعمرو محمود ياسين، وسيمون، والكاتب الصحفي محمد عبدالقدوس.

وبدت ملامح الحزن على الجميع، وانهارت الفنانة سيمون بالبكاء، خلال تشييع الجنازة، بينما أجهشت الصحفية حنان ابنة مفيد فوزي بالبكاء داخل الكنيسة.

وقال الدكتور مصطفى الفقي: "أشعر بالأسى لرحيل الأستاذ مفيد فوزي الذي كان صديقا للجميع، وصاحب حديث المدينة، وكان ظاهرة ثقافية وشعبوية، أنا شخصيا فقدت فيه صديقا عزيزا، امتدت صداقتنا لأكثر من 40 عاما، وكان مجاملا لطيفا ودودا، شجاعا في إبداء الرأي، ويستخدم هامش الحرية في كل العصور ليكتب ما يريد، عليه رحمة الله".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك