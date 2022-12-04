كشفت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية الناطقة بالإنجليزية، عن السخاء الأمريكي المفرط في استضافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الولايات المتحدة، لافتة إلى أنه لا يعكس طبيعة العلاقات بين باريس وواشنطن.

وأشارت الصحيفة إلى أن استقبال الرئيس الفرنسي كان "رائعا" حيث استقبله حرس الشرف الأمريكي بطريقة من القرن الثامن عشر، وبلغت كلفة عشاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي نصف مليون دولار.

وتابعت: "هذا تناقض كبير مع الخلافات بين الولايات المتحدة وفرنسا حول مختلف القضايا والانتقادات التي وجهها ماكرون للولايات المتحدة قبل الرحلة"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

واعتبرت الصحيفة: "في الوقت الحالي، العلاقات عبر الأطلسي في حالة أزمة، وليس لدى واشنطن الرغبة أو القدرة على إعادتها إلى مستواها السابق".

ويوجد بين الولايات المتحدة وفرنسا خلاف حول قانون خفض التضخم الأمريكي.

كما وجهت واشنطن قبل عام ضربة لفرنسا عندما تراجعت أستراليا، بسبب سياسات بايدن، عن صفقة بمليارات الدولارات مع باريس.