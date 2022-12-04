ألمانيا تشكو من صعوبة استقبال اللاجئين الأوكرانيين: يجب التوزيع العادل بين دول الاتحاد

أفادت سلطات ولاية بادن فورتمبيرج الألمانية، بأنها استقبلت من اللاجئين الأوكرانيين أعدادا تفوق ما استقبلته فرنسا بأكملها، وطالبت بالتوزيع العادل للوافدين بين دول الاتحاد الأوروبي.



ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، نقلا عن مدير دائر الهجرة، سيجفريد لوريك، فإن ولاية بادن فورتمبيرج استقبلت أكثر من 141 ألف لاجئ أوكراني، ما يفوق الأعداد التي استقبلتها فرنسا بأكملها، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



ودعا لوريك الحكومة الفيدرالية إلى التوزيع العادل والمتوازن للاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي، لتخفيف العبء عن ألمانيا.



وأشارت وزيرة العدل في ولاية بادن فورتمبيرج، ماريون جينتجز، إلى صعوبة إيواء اللاجئين في الولاية، بسبب أعدادهم المتزايدة التي تفوق قدراتها.