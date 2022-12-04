الكنيسة الأرثوذكسية تنعى الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض.

وذكرت الكنيسة - في بيان - أنها "تودع على رجاء القيامة الكاتب والإعلامي الكبير الأستاذ مفيد فوزي الذي فارق عالمنا الفاني اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء الفكري والإنساني".

وأضافت: "لقد كان للراحل الكريم أسلوب خاص في مجال عمله الإعلامي والصحفي، وحمل على كتفيه خبرات مهنية وإنسانية عريضة، جعلته يعد بين القامات الكبرى في الإعلام المصري، ونهل كثيرون من خبراته وصاروا له تلاميذ، كما كان يحرص في برامجه الحوارية على أن يطرح العديد من القضايا التي تشغل الناس وتتلامس مع همومهم وتطلعاتهم".

واختتمت الكنيسة، بيانها، بالقول: "وإذ نودعه اليوم على رجاء القيامة نسأل الرب القدير أن ينيح نفسه في فردوس النعيم، وأن يمنح عزاءً جزيلًا لأسرته المباركة ولتلاميذه ومحبيه".