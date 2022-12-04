رئيس جامعة بنها يتابع انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية

تفقد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، انتخابات الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بكليتي الآداب والتجارة، ورافقه خلال الجولة، الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة، والدكتور محمد أبوعرب القائم بعمل عميد كلية الآداب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وأعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات.



وأشاد رئيس الجامعة، بحرص الطلاب والطالبات على المشاركة في ماراثون الانتخابات، والتي تمثل تجربة ديمقراطية لتدريب الطلاب على المشاركة السياسية والتفاعل الإيجابي سواء بالترشح أو الانتخاب.



وأكد أن الاتحادات الطلابية تهدف إلى ترسيخ الوعي الوطني وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب.



وأضاف رئيس الجامعة، أن الانتخابات الطلابية تفرز قيادات شبابية طموحة تمتلك من الخبرة ما يؤهلها إلى أن تتبوأ مناصب قيادية بعد التخرج من الجامعة وتحقيق نجاحات في شتى المجالات الحياتية، مؤكدا أننا في جامعة بنها نهدف إلى نشر ثقافة الديمقراطية وتعويد الطلاب على المناخ الديمقراطي القائم على الممارسة الفعلية للأنشطة والانتخابات الطلابية.



ومن جانبه، قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع الطلاب لإجراء الانتخابات الطلابية بين الجميع، ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم في اتحادات الطلاب بإرادة حرة وفي حيادية كاملة.



يذكر أنه وفقا للجدول الزمني للانتخابات، تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج اليوم الأحد 4 ديسمبر والإعادة في اليوم التالي الاثنين 5 ديسمبر، وستجرى انتخابات اللجان وأمناء الكليات ومساعديهم الثلاثاء 6 ديسمبر، واليوم التالي الأربعاء 7 ديسمبر انتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 8 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.