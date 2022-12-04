موريتانيا: قتل مواطنينا خارج الحدود لم يعد مقبولا

قالت السلطات الموريتانية، اليوم الأحد، إن قتل مواطنيها خارج الحدود في المنطقة العازلة في اقليم الصحراء الغربية لم يعد مقبولا.

وقال محمد المختار ولد عبدي محافظ ولاية تيرس الزمور الواقعة على خطوط التماس مع الصحراء الغربية في كلمة امام السكان اليوم الأحد: "حوادث مقتل المواطنين خارج الأراضي الموريتانية لم تعد مقبولة".

وأعلن المحافظ أن السلطات الموريتانية ستبدأ في منع عبور المواطنين خاصة المنقبين (عن الذهب) والمنمين (الرعاة) نحو المناطق غير الآمنة ، في إشارة إلى المنطقة العازلة من الصحراء الغربية التي قصفتها فيها طائرات مسيرة يرجح أنها مغربية سيارات ومواشي لموريتانيين أدت لمقتل العشرات.

ودعا المحافظ السكان إلى "إدراك طبيعة الظروف المحيطة بنا"، في إشارة إلى العمليات القتالية بين الجيش المغربي ومقاتلي جبهة البوليساريو.