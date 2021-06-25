مصرع وإصابة طفلين بعد حريق فرن بلدي في كوم حمادة بالبحيرة

لقي طفل مصرعه في الحال بينما أصيبت ابنة عمه، قبل قليل، بإصابات بالغة نتيجة نشوب حريق نشب داخل فرن بلدى داخل شقة سكنية بقرية أبو الخاوى التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى منوف العام، تحت تصرف النيابة العامة، والمصابة لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بفرن بلدى شقة سكنية بقرية أبو الخاوى بنطاق ذات المركز، مما أسفر عنه مصرع طفل وإصابة ابن عمه بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

وإنتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وتم الدفع بقوات الحماية المدنية والإطفاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة علي الحريق وإخماده ومنع امتداده للمنازل المجاورة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق والتي باشرت التحقيقات، كما تم نقل الطفلة المصابة لمستشفى منوف العام لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتبين بالفحص ان الحريق نشب بفرن بلدى داخل شقة بالطابق الثاني بمنزل ملك محمد عبد اللاه حشيش، 63 عاما، مزارع، اسفر الحريق عن وفاة الطفل محمد علاء محمد عبد اللاه حشيش، 4سنوات، حفيد مالك المنزل، أثر إصابته بحروق في أنحاء متفرقة بالجسم، بينما أصيبت ابنة عمه الطفلة اسماء عماد محمد عبد اللاه، 5 سنوات، مصابة بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 70 % تصادف تواجدهما للهو داخل الشقة.

وكشفت التحريات الأولية قيام والدة المجنى عليه ووالدة الطفلة المصابة بترك الفرن مشتعلا بعد قيامهما بإعداد الطعام، مما تسبب فى تطاير النيران لكمية قش كانت بجواره وإشتعال النيران ووقوع الحادث، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق التى باشرت التحقيق.