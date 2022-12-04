تحت شعار بريد له قلب يبدأ البريد الألماني عملية واسعة تشمل البلاد بمناسبة أعياد الميلاد

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يعاني الكثير من الأشخاص من الشعور بالوحدة – حتى داخل المؤسسات الاجتماعية.

من أجل جعل موسم أعياد الميلاد / عيد ميلاد السيد المسيح / أجمل قليلا بالنسبة لهم، يتم تنظيم حملة "بريد له قلب" مرة أخرى هذا العام.

وذكرت مكاتب البريد في هامبورج أن الكثيرين من المواطنين في موسم عيد ميلاد السيد المسيح يعانون من أسباب الوحدة خلال تلك الفترة ، بسبب الوباء ويمرون بحالة من التشكك وعدم اليقين بسبب الأحداث العالمية.

وأضافت أنه لهذا السبب يريد المتطوعون جعل العديد من الأشخاص في دور رعاية المسنين أو ملاجيء المشردين أو دور الأيتام سعداء برسالة المحبة.

واعتبارا من الرابع من ديسمبر الجاري يمكن للكتاب المتطوعين التسجيل مجانا على موقع البريد الألماني بشبكة الإنترنت.

ويقوم المنظمون بعد ذلك بإرسال البطاقات ورسائل المعايدة إلى المؤسسات الاجتماعية، بحسب هيئات البريد.

ومنذ ديسمبر 2020 يعمل المتطوعون في حملات "بريد له قلب" على تبديد العزلة ويريدون التقريب بين الناس مرة أخرى.

وحتى الآن تم الوصول إلى ما يقرب من 200 ألف شخص من خلال هذه الحملات.

وأضافت مكاتب البريد أن أكثر من 90 أل شخص صمموا بطاقات حب ورسائل وبعثوا بها إلى أكثر من ألفي مؤسسة في جميع أنحاء ألمانيا.